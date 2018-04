Edge wordt Ford's eerste CUV

Door: BV

p het Autosalon van Detroit, dat begin januari doorgaat, zal Ford de Edge onthullen. Dat is een CUV, een Cross-over Utility Vehicle; een model dat een kruising is tussen een SUV en een meer conventionele break. Het CUV-segment is het snelst groeiende van de Amerikaanse markt. De verkoop van SUVs staat in de VS onder druk.

Onder de kap huist een nieuwe 3,5l V6 die gepaard wordt aan een zestrapsautomaat. De Edge moet tijdens het vierde kwartaal van volgend jaar in de Amerikaanse showrooms te vinden zijn.