Oltre Fiat is Italiaanse Hummer

et de Oltre Fiat presenteert het Italiaanse motorconcern op het Salon van Bologna een civiele versie van Iveco’s LMV (Light Multirole Vehicle); een nieuw militair voertuig dat moet wedijveren met de Amerikaanse Hummer. Onder meer het Italiaanse, Britse én Belgische leger hebben bij Iveco reeds een bestelling geplaatst. Het door fiat geprepareerde showvoertuig vertoont ook stijlkenmerken die vergelijkbaar zijn met die van z’n Amerikaanse tegenpool. Het model meet 4,87m in de lengte, is 2,05m hoog en is goed 2,2m breed. De wielbasis bedraagt 3,23m.

De militaire Iveco is vanzelfsprekend verkrijgbaar in een groot aantal uitvoeringen. Voor de civiele Fiat werd geopteerd voor een koets met dubbele cabine en een open laadbak. Binnenin is er plaats voor vier of vijf inzittenden. Om het voertuig een (nog) stoerder uiterlijk te geven is boven de koets een beschermende dakrail aangebracht. Ook binnenin zit nog een volledige rolkooi.

Het onderstel heeft vier onafhankelijk opgehangen wielen. De terreineigenschappen worden gegarandeerd door een bodemvrijheid van een halve meter. Vanzelfsprekend geschiedt de aandrijving permanent op de vier wielen. Alle drie de differentiëlen (voor, midden en achter) zijn vergrendelbaar. De Oltre Fiat verdraagt een tilthoek van 40%, kan hellingen tot 80% bedwingen en waadt probleemloos door 85cm water. Met een aangepaste in- en uitlaat wordt dat zelfs anderhalve meter.

Het showmodel is uitgerust met 26-duims velgen en 315/40 Pirelli-rubber. De krachtbron, een 3.000cc viercilinder common-rail turbodiesel, is van Iveco. Ze ontwikkelt 185pk en 456Nm koppel. Gekoppeld aan een automatische zesbak, haalt de Oltre 130km/u. Dat lijkt weinig, maar het rijklare gewicht bedraagt niet minder dan 7 ton, het laadvermogen dan nog eens 3 ton; het dubbele van de Amerikaanse Hummer.