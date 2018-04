180 Dieselpaarden voor Volvo S40/V50

Door: BV

olvo lepelt de 180pk sterke D5 2,4l vijfcilinder dieselmotor onder de kap van de S40 en V50. De motor komt boven de 110 en 136pk sterke zelfontbranders die eerder al te koop waren. De versies worden voorgesteld op het Autosalon van Bologna dat later deze week de deuren opent. Vanaf begin 2006 rollen de eerste exemplaren van de montageband bij Volvo in Gent. Op de Belgische markt verschijnt het model half 2006. Om fiscale redenen wordt het motorvermogen beperkt tot 163pk, maar het koppel van 350Nm blijft ongewijzigd. Door het extra vermogen duiken de sprinttijden onder 9 seconden.

In eerste instantie worden de motoren gekoppeld aan een vijftrapsautomaat. In 2007 volgt een handgeroerde zesbak. Deze D5, licht aangepast om onder het motordeksel van de compacte versie te passen, zal het ook tot de C70 schoppen. Volvo hoopt jaarlijks 10.000 S40/V50 met de krachtige diesel te bouwen. Volvo schat dat in Europa 10% van de dieselversies van deze modellen een D5 wordt.