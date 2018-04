VW gooit TDI-pompverstuiver overboord

Door: BV

V

olkswagen gooit de pompverstuivertechnologie overboord. De groep start vanaf 2007 ook voor de viercilinder dieselmotoren over op common-rail dieseltechnologie. De grotere dieselmotoren van de groep zijn reeds voorzien van een common-rail injectie, waarbij de brandstof in een centraal inlaatkanaal voor alle cilinders tegelijk onder hoge druk gebracht wordt. De pompverstuivertechnologie maakt gebruik van een drukpomp voor elke cilinder. Die diesels hebben het al langer moeilijk om te voldoen aan de emissienormen. VW verhoogde daarvoor al eens de cilinderinhoud voor de krachtiger versies van 1.9 naar 2.0l. De diesels met ‘Pümpe-Düse’ zijn daarenboven brutaler, luidruchtiger en duurder om te produceren. De introductie van piëzo-injectoren -die meer inspuitingen per cyclus toelaten en daardoor meer vermogen paren aan een beperking van het geluid, de consumptie en de uitstoot- blijkt onvoldoende om de techniek voor de toekomst te vrijwaren. Exit de pompverstuiver. De zeer nauwkeurige Piëzo-injectietechnologie is compatibel met het common-rail-systeem en blijft wel behouden.

Bij de benzinemotoren zet VW alles op de nieuwe Twin-Charger techniek. Door de motoren te koppelen aan zowel een turbo als een compressor kan uit een geringe cilinderinhoud een hoog vermogen en koppel gepuurd worden. Een 1.4l benzinemotor met 170 en 140pk zijn al voorgesteld, maar er volgen nog meer toepassingen. In de wandelgangen wordt gesproken over een 1.2 die ten minste 90pk en wellicht zelfs 110pk levert en een 1.0 van 75pk.