Sedici is Fiat-SUV

p het Autosalon van Bologna zal Fiat de Sedici voorstellen. Dat is de eerste variant uit een drieluik dat ook een compacte SUV voor de merken Lancia en Suzuki bevat. Het lijnenspel van de 4,12m lange, 1,76m brede en 1,62m hoge Sedici is van de hand van Giorgetto Giugiaro. Het model krijgt een inschakelbare vierwielaandrijving en dankt daaraan ook zijn typeaanduiding; Italiaans voor het getal zestien, het resultaat van 4x4. Suzuki zal als tweede merk de SUV commercialiseren. Ook die koets is door Giugiaro getekend. De Lancia gaat ten vroegste in 2007 in productie.

De nieuweling krijgt een 107pk sterke 1.6l benzinemotor of een 120pk 1.9 Multijet-dieselmotor onder kap. De eerste haalt 170km/u en de tweede is maximaal 180km/u snel. Ondanks de integraalaandrijving belooft de constructeur slechts bescheiden terreincapaciteiten. Het weggedrag moet dicht aanleunen bij dat van een conventionele personenwagen.