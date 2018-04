Dit is de nieuwe Hyundai Santa Fé

Door: BV

H

yundai lanceert een gloednieuwe Santa Fe. Die werd 15cm langer, 5,5cm breder en 5cm hoger dan zijn voorganger en komt daardoor uit op een lengte van 4,67m, een breedte van 1,89m en een hoogte van 1,79m (inclusief dakrails). De wielbasis van 2,7m is ruim 8cm langer. Door de groeischeut moet het model meer ruimte bieden aan de inzittenden. In het interieur is voortaan ruimte voor 7 inzittenden; Hyundai bouwt een derde zetelrij in. De zetels hoeven nooit gedemonteerd te worden; ze klappen op en laten een vlakke laadvloer achter. Het geheel nieuwe instrumentarium krijgt een blauwe verlichting.

Het motorenpalet, waarvan nog niet alle details zijn vrijgegeven, zal een nieuwe common-rail dieselmotor bevatten. Die krijgt een inhoud van 2,2l en zal 150pk en 335Nm leveren. De dieselslurper wordt gekoppeld aan een nieuwe vijfversnellingsbak. De aandrijflijn van de Santa Fe wordt voortaan elektronisch geregeld. Net als bij de populaire Tucson wordt de kracht bij vierwielaangedreven versies automatisch naar de wielen met de meeste tractie gestuurd. Een knop op het dashboard forceert een gelijke verdeling tussen de voor- en achteras. Ook een gewone voorwielaangedreven versies zal beschikbaar zijn. Het onderstel werd geheel hertekend, vooral om een hoger comfortniveau te kunnen garanderen. De wichbone-ophanging vooraan ruimt plaats voor een McPherson-systeem, achteraan zit een multilink-as.

Naast de dubbele airbags vooraan, is de Santa Fe ook uitgerust met zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags die zich over de volledige lengte van het voertuig ontplooien en daarmee ook de passagiers op de derde rij hoofdbescherming bieden. De airbag voor de voorste passagier kan worden uitgeschakeld wanneer er een kinderzitje wordt geplaatst. Ook actieve hoofdsteunen voor de voorste zetels zijn nieuw in het uitrustingsgamma, net als de driepunts veiligheidsgordel voor de middelste passagier op de tweede rij.

Hyundai hoopt in 2006 60.000 Santa Fé’s te verkopen in Korea en er 150.000 te exporteren. De versies voor de Europese en Amerikaanse markt gaan deze maand in productie. De lancering volgt in maart. De Belgische importeur streeft naar een richtprijs van € 30.000 voor een goed uitgeruste 2.2 CRDi.