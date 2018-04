Wereldprimeur voor nieuwe Porsche Turbo

Door: BV

n 1974 was Porsche de eerste constructeur die een seriewagen op de markt bracht die door een Turbo geblazen werd. Nochtans werd de turbo al in 1905 uitgevonden Ő door de Zwitserse ingenieur Dr. Alfred Büchi Ő en sinds de jaren ’50 met succes gebruikt voor scheepsmotoren. Het lang onoverkomelijke turbogat lag daar aan de oorsprong. Het oorspronkelijke vermogen van de Carrera 911 Turbo bedroeg 250pk. Tijdens de vier daarop volgende generatie klom het vermogen tot 420pk. Het koppel maakte tijdens dezelfde periode een evolutie mee van 343Nm tot ruim 500Nm. Deze laatste generatie, de 996, kreeg twee kleinere turbines en variabele nokkenasverstelling voor meer efficiëntie.

De aanstormende 997 Turbo mag alweer met een wereldprimeur uitpakken. Het wordt immers de eerste turbobenzinemotor met variabele turbinegeometrie (VTG). Die techniek wordt sinds de jaren ’90 toegepast op turbodieselmotoren en zorgt vooral bij lagere toerentallen voor meer soepelheid en vlottere acceleratie. Het was tot nog toe onmogelijk die techniek toe te passen op benzinemotoren wegens de veel hogere uitlaatgastemperaturen. De temperatuur kan oplopen tot 1000°C en daartegen waren verstelbare schoepen niet bestand. In samenwerking met turbofabrikant Borg Warner wordt nu een turbine gebouwd die dat wel kan. Daarvoor worden ultrahittebestendige materialen uit de ruimtevaart toegepast. De aanpassing zal ervoor zorgen dat het koppel van de 997 Turbo over een veel breder toerentalbereik wordt uitgesmeerd, met positieve gevolgen voor de bruikbaarheid en de tussenacceleraties.