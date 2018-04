Dodge Challenger herleeft

Door: BV

O

p de North American International Auto Show in Detroit, die in januari gehouden wordt, zal Dodge een studiemodel voor een nieuwe Challenger voorstellen. Net als het laatste exemplaar met die naam, wordt dat een rasechte ‘American Muscle-car’. Onder de vlakke motorkap van de langgerekte driedeurs komt de inmiddels bekende HEMI V8. Grote aanpassingen vereist dat niet, want het onderstel zal bij Dodge Charger Ő Dodge Magnum Ő Chrysler 300C Ő drieling geleend worden. Het exemplaar is een showmodel, maar Dodge sluit serieproductie, ten vroegste in 2009, niet uit als de reacties positief zijn.