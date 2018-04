Kia Picanto: diesel voor - 10.000 €

Door: BV

ia’s instapper, de vijfdeurs Picanto, wordt nog dit jaar leverbaar met een 1120cc kleine driecilinder dieselkrachtbroin. Het motorblok voor de bestseller (115.000 Europeanen kochten een Picanto sinds de introductie in juni 2004) is een afgeleide van de 1.5 viercilinder die we bij Kia in de Rio terugvinden en die ook de Hyundai Getz en Matrix aandrijft. De constructeur amputeerde een cilinder maar behield de common-rail directe injectie, de turbo met variabele schoepenafstelling en de intercooler. De driecilinder tekent daardoor voor een fors vermogen van 75pk en een maximumkoppel van 153Nm.

De 1.1 CRDi weet de Picanto naar een topsnelheid van 162km/u te stuwen. De acceleratietijd naar 100km/u bedraagt 16,2 tellen. De gemengde cyclus kan worden afgelegd met slechts 4,4l brandstof en de CO²-uitstoot blijft beperkt tot 116g/km.

De Picanto diesel komt vanaf december in twee uitrustingsniveaus op de markt; de LX (basis) of Sport. De uitrusting omvat steeds stuurbekrachtiging, een neerklapbare achterbank, ABS en EBD en bumpers in koetswerkkleur. De Sport staat in de catalogus voor € 10.990. De LX duikt met € 9.990 als eerste diesel onder de € 10.000-grens.