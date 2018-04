Renault Clio is Auto van het Jaar 2006

Door: BV

enault heeft de begerenswaardige titel van Auto van het Jaar 2006 in de wacht gesleept. De Clio III kreeg van de jury een score van 256 punten, 5 meer dan de Volkswagen Passat die nipt tweede eindigde. Alfa’s 159 werd door de internationale journalisten in de jury beloont met een derde plaats. De Clio kaapte de titel al eens eerder; in 1991. De andere deelnemers die na een eerste selectie waren weerhouden zijn de BMW 3-Reeks, Mazda5, Toyota Aygo/Peugeot 107/Citroën.C1 en de nieuwe Toyota Yaris.