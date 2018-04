De nieuwe 'King of Bling'

Door: BV

C

adillac frist de Escalade -een model dat in de VS liefkozend ‘King of Bling’ wordt genoemd- op. De inspiratie voor de cosmetische ingreep haalt het merk van de GM-groep bij de Sixteen. Die concept car die zijn naam dankt aan de extravagante krachtbron met zestien cilinders werd begin 2003 voorgesteld. De vorm van de grille vertoont het meeste gelijkenissen met de uitspatting van enkele jaren terug. De Escalade kreeg op de flanken ook twee luchtdoorstroomopeningen. Het 17-duims lichtmetaal ruilt de nieuwe variant voor velgen die van een maatje meer. Cadillac vond tot slot ook nog enkele onderdelen die niet waren verchroomd. De collectie werd uitgebreid en omvat voortaan naast de obligate grille, wielen en dakrails, ook de nummerbordhouder, de stootstrips, spiegelhuizen, deurklinken, raamlijsten, treeplanken en de achterbumper. Je zou er bijna door vergeten dat de LED-lichtunits achteraan een nieuwigheid zijn.

Het interieur krijgt een geheel hertekend dashboard. Dat is minder diep en laat daardoor meer ruimte voor de passagiers. Omdat je vooraan al prinsheerlijk zat, benut Cadillac de extra centimeters ter hoogte van de achterbank. Dat de materiaalkeuze en de bekledingen opgewaard werden, spreekt voor zich. Het aanbod blijft onverkort bestaan uit een versie met korte wielbasis -2,95m- en langere variant die 3,3m tussen beide assen heeft.

Onderhuids is veel meer aan de hand dan het oog doet vermoeden. De Escalade wordt immers getrakteerd op een nieuw onderstel. Hetzelfde als de laatste Chevrolet Tahoe. Dat is vooral stijver dan voorheen. De dikke V8 ziet z’n longinhoud zwellen van 6,0 naar 6,2 liter. De pk-sprong is verhoudingsgewijs groter dan dat; van 345 naar 405 paarden. Het koppel klimt van 515Nm naar 563. Bovendien wordt de benzineslurper gepaard aan een nieuwe zestrapsautomaat. Begin volgend jaar is de nieuweling in de VS te koop.