Leon getekend Seat Sport

eat bedient de op sportiviteit gestelde bestuurder graag op z’n wenken. Omdat een deel van het cliënteel het wulpse lijnenspel van de Leon nog te mak vindt, komt de constructeur met een kit. Die is ontwikkeld door de sport-afdeling. Het smoelwerk wordt een stuk agressiever dankzij een haast buitensporig grote grille die geflankeerd wordt door mistlichten en een extra set luchtinlaten. Het lagere bumperschild vraagt om zijskirts en achteraan om een hertekend bumperpaneel. Dat is een blikvanger omdat achter de wielkasten twee extra luchtdoorstroomopeningen voorzien zijn. Een in zwart uitgevoerd onderschild geeft de indruk van een diffuser en bovenaan de achterruit prijkt een opvallende achtervleugel.

Het arsenaal lichtmetalen velgen, waarvoor fabrikant BBS wordt ingeschakeld, reikt tot een maximumdiameter van 18-duim. Onderaan de achterbumper kan geopteerd worden voor één centrale uitlaat of een systeem met telkens één spruitstuk op de hoeken.