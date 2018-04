Lotus Elise en Exige nog lichter in 2006

Door: BV

N

auwelijks twee weken geleden toonde Lotus twee speciale uitvoeringen die de Elise wat lichter, en dus wat pittiger maakten. Die aanpassingen worden nu veralgemeend. Onder meer de LED-verlichting, die eveneens 2 tienden sneller oplicht (bij 70km/u scheelt dat toch algauw een wagenlengte), en het pedaalstel werden lichter. Om het comfort in de cockpit te verbeteren zijn er nieuwe deurrubbers. Die houden windgeluiden beter buiten. De toerenteller is voortaan nauwkeuriger; de schaalverdeling van 3.000 tot 10.000t/min is vergroot en wijkt af van die onder 3.000 krukasrotaties.

Lotus breidt het aantal beschikbare kleuren uit tot 21 en verbetert de interieuraankleding. Nieuwe uitrusting Őstandaard of optioneel- omvat airbags, tractiecontrole, een aanpasbare ophanging, nieuw zitmeubilair en ultralichte velgen.