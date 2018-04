Door: BV

et is eens wat anders: een hotrod van Volvo. De constructeur pakt er, aan de zijde van de XC 70 AT (zie archief), mee uit op de SEMA accessoirebeurs in Las Vegas. De T6 Roadster is geheel met de hand gebouwd en gebruikt nogal wat onderdelen van de S80. Onder meer het motorblok, een 2,9l zescilinder-in-lijn biturbo, wordt bij de grote limousine geleend. Die krachtbron zit net achter de voorzetels, dicht bij de achterwielen die hij aandrijft, en wordt gekoppeld aan vijftraps Geartronic-automaat. Om de motortemperatuur onder controle te houden opent de afdekking van het compartiment automatisch zodra een bepaalde temperatuur bereikt wordt. De snuit wordt opgevuld met de onderdelen voor de besturing, het ABS-systeem en een degelijke geluidsinstallatie.

Het buizenchassis is op maat gemaakt en gebruikt achteraan het hulponderstel van de S80. Ook het remsysteem voor de achteras is van deze donorwagen overgenomen. Vooraan zitten remklauwen met zes zuigers en kregen de schijven een diameter van 33cm. Het lichtmetaal heeft vooraan een diameter van 20 duim. Achteraan is dat nog 2 duim extra. Aan de binnenzijde zijn er nog meer S80-componenten te vinden; de zetels, hoofdsteunen, pedaalboxij Het stuurwiel is dan weer afkomstig van de S60, omdat dat sportiever oogt. Het instrumentarium is specifiek. Het werd centraal in het dashboard ingebouwd.