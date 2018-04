Honda Civic Si Sport Prototype

Door: BV

egentien getunede Honda Civics staan er op de SEMA autoshow in Las Vegas, maar er is er maar één van de constructeur zelf; het Civic Si Sport Prototype dat gebaseerd is op de coupé-uitvoering van de nieuwste generatie. Een model dat in Europa geen voet aan wal zet. Honda houdt het al bij al sober. Het spoor werd verbreed, een sportophanging legt de koets 2,5cm lager en er zijn 19-duims velgen die van sportrubber voorzien werden. Om die te huisvesten werden de wielkasten op discrete wijze 5cm verbreed. De snuit krijgt grotere luchthappers en wordt voorzien van een spoilerlip in carbon. Hetzelfde materiaal, dat onbewerkt blijft op de edele aard van de kunststof te benadrukken, wordt gebruikt voor de zijschorten en de kofferspoiler. Ook in de achterbumper zit een windgeleider ingewerkt.

In het interieur komt Honda origineel uit de hoek. Er zijn natuurlijk de obligate sportieve kenmerken als aluminium pedalen en sierlijsten, een gewijzigde vloerbekleding, een sportiever instrumentarium en sportzetels, maar het is de bekleding die de aandacht trekt. Hoewel wit en lichtgrijs het gros van de binnenbekleding uitmaken, werd de bestuurderspost uitgevoerd in een dominerend knalrood. Die originele gedachtengang zal het niet gauw tot serieproductie schoppen, maar de koetswerkverfraaiingen kunnen we verwachten op de driedeursuitvoering (première: Genève, maart 2006) of de Type-R afgeleide daarvan.