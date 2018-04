Nissan opgetuigd voor Vegas

Door: BV

e Japanse constructeur laten zich niet onbetuigd op de jongste editie van de SEMA-accessoirebeurs in Las Vegas -de grootste in z’n soort-. Het merk pakt er uit met de Nissan NISMO Navara. Die is ontwikkeld door RCH Designs en werd in een monstertruck-kleedje gestoken. Aan de buitenzijde valt de grote bullbar, het striping en extra verlichting op. Het 17-duims lichtmetaal wordt geschoeid met 36-inch BFGoodrich-banden. De ophanging is compleet nieuw. Om ruimte te maken voor het gigantische rubber dienden ook de wielkasten vergroot te worden. Wie zich op terrein toch nog zou vastrijden kan beroep doen op niet één, maar 2 Warn 9000i winches.

Andere aanpassingen omvatten een rolkooi, racekuipjes met harnassen, een snorkel en een grotere benzinetank. De ruige roeping lijkt niet gebaat bij een geluidsinstallatie met toeters en bellen, maar Nissan monteerde toch maar een systeem met 12 luidsprekers en drie versterkers.