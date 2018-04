Zonderlinge Vitara's op SEMA

Door: BV

Way of Life’ is de slogan die Suzuki in de VS gebruikt om de nieuwe Grand Vitara aan de man te brengen. Om die frase meer invulling te geven, duikt de Japanse autoconstructeur op de SEMA-beurs in Las Vegas op met niet één, maar drie speciale Vitara’s. Die zijn elk aangepast aan een specifieke ‘way of life’.

De meest indrukwekkende is ongetwijfeld de Vitara Dune. Die kreeg buitensporig grote wielkasten, dito banden en een zeer stoere uitmonstering. Het model moet dankzij een bodemvrijheid van 66cm -ongeveer het dubbele van wat de beste 4x4’s voorleggen- in staat zijn nagenoeg alle obstakels te overwinnen. Een winch, beschermplaten, extra verlichting en een dakdragersysteem completeren het plaatje. Verloren rijden gaat niet, er is een navigatiesysteem aan boord.

De Blizzard, uitgevoerd in een blauwe koetswerkkleur, is op maat gemaakt voor wintersporters. Dat beperkt zich niet tot speciale sneeuwbanden en een opbergbox op het dak. In trendy skigebieden moet je meer bieden. Wat dacht je van een iPod-aansluiting, internet en ingebouwde spelconsoles? Of een verwarmingsinstallatie voor handschoenen en sneeuwlaarzen? Op gladde ondergrond kan je je vermogen nauwelijks kwijt. Dat weerhoudt Suzuki er niet van de Blizzard aan te drijven door een geblazen 2,7l zescilinder. Vierwielaandrijving en winterbanden horen gelukkig ook tot de uitrusting van het studiemodel.

In de warme streken waar watersport dan weer populair is, heeft een dak weinig nut. Suzuki ging er dan maar met de bijl in, al bleven de vier portieren wel behouden. Een tweekleurig spuitschema, aangepaste koetswerkkit en nautische elementen (zoals de leuningen aan de zijkant van het passagierscompartiment) moeten de roeping van het model in de verf zetten. Voor de passagiers is er entertainment in de vorm van in de hoofdsteunen ingewerkte beeldschermen. Veel waterspeelgoed kan je in de Vitara Wave niet kwijt gezien de kofferruimte werd opgeofferd aan de -voor beach-party’s- onmisbare koelkast en grille. Suzuki verwijst dus naar de trekhaak.