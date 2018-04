In detail: Dacia Logan

Door: BV

en auto bouwen die € 5.000 kost. Dat was de intentie van Renault, toen het zich enkele jaren geleden over het voormalige Roemeense staatsbedrijf Dacia ontfermde. En het eisenpakket hield het daar niet bij; de auto die speciaal voor ontluikende economieën ontwikkeld werd, moest ruim, veilig, gebruiksvriendelijk en modern zijn. Een groot verschil met de gedrochten die destijds in Roemenië het levenslicht zagen. Daar zou een weldenkende Westerling zich niet levend in laten vangen. Diezelfde Westerling ziet de vrucht van die inspanning, de nieuwe Logan, wél zitten. Het ontwikkelingsteam van Renault heeft dan ook alle verwachtingen kunnen waarmaken, ook al kost hij in het thuisland een tikkeltje meer dan € 5.000. De enthousiaste reacties van de Westerse consument hebben Renault vrij snel doen besluiten de auto hier op de markt te brengen. Dat vereiste enige aanpassingen, maar toch blijft het prijskaartje uitzonderlijk voordelig. Sinds 9 juni kan het model in Frankrijk besteld worden (en is de vraag er nauwelijks bij te benen). Deze maand is België aan de beurt.

Om de prijs te drukken is het model sterk vereenvoudigd. Zo bestaat het ganse dashboard uit één enkel paneel en zijn de zijruiten volstrekt vlak. Ook op productie en ontwikkeling werd fors bezuinigd. De linker- en rechterspiegel zijn identiek (en dus uitwisselbaar), het platform is afkomstig uit het onderdelenmagazijn en hetzelfde geldt voor motoren en versnellingsbak. Tot slot commercialiseert Renault in gans West-Europa een identiek productgamma, dat enkel door de lokaal geldende taxatiesystemen in prijs varieert. De vanaf-prijs in ons land bedraagt € 7.500. Méér dan op de thuismarkt, maar hier beschikt elke Logan over frontale airbags, ABS, vijf hoofdsteunen en Continental- of Michelin-banden die beantwoorden aan de wensen van de klant in onze contreien. Het gamma bestaat heden uit een 75pk sterke 1.4 en een 1.6 die 90pk levert. Een 70pk krachtige 1.5dCi en een krachtiger 1.6 met 107 paarden mogen we volgend jaar verwachten. De uitrustingsniveaus zijn -in opgaande lijn- Logan, Ambiance en Laureate. Het eerste is er voor voornoemde basisprijs enkel met de 1.4. Ambiance laat zich eveneens enkel met de 1.4 bestellen, maar wordt later ook de basisversie voor de diesel. Die versie kost € 7.950. De Laureate wisselt voor € 8.700 van eigenaar als 1.4 en kost € 9.150 met een 1.6 onder de kap. De optielijst omvat welgeteld zeven items; airco, aluminium velgen, stuurbekrachtiging, radio-cd, mistkoplampen, een elektrisch pak en metaalkleur. Daarmee weet u ook meteen dat die op geen enkel model tot de standaarduitrusting behoren.

De Logan mikt op gezinnen die meestal slechts één auto bezitten en dus naar een maximale inzetbaarheid streven. Het conventioneel gelijnde en robuust ogende koetswerk is verassend royaal bemeten. De breedte bedraagt 1,74m en de auto is 4,25m lang. Voldoende voor vijf inzittenden. Volgens Renault kunnen er zelfs probleemloos drie mensen van 1,90m plaatsnemen. De ruimte voor de voeten bedraagt immers 420mm, de gemiddelde beenruimte is 185mm groot. De breedte op schouderhoogte achteraan (1420mm) benadert zelfs die van de Vel Satis. De kofferinhoud is ongezien in het segment; achter de diep opende klep (die reikt tot de achterbumper) schuilt een laadvolume van 510 liter.

Het platform maakt gebruik van een onafhankelijke pseudo-McPherson voorwielophanging afkomstig uit de Clio II. De achtertrein is identiek aan die van de Modus en bestaat uit een H-vormige as met geprogrammeerde geometrie. Moderne systemen die goed en volgzaam weggedrag moeten garanderen. De Logan staat toch wat hoger en heeft langere veerwegen dan we gewend zijn om zonder schade het wegdek van minder gefortuneerde naties te kunnen verteren. Ondanks de ruime afmetingen, is de Dacia geen zware auto. De basisversie blijft onder een ton. De manuele versnellingsbak wordt bij de Laguna en Scenic II geleend. Om de acceleraties en hernemingen te bevorderen zijn de eerste drie versnellingen betrekkelijk kort. Vierde en vijfde zijn dan weer berekend op zuinigheid en werkingsstilte. Met de 90pk sterke 1.6l benzinemotor haalt de Logan 100km/u in 11,5 tellen en is de budgetauto in staat 175km/u te halen. Het verbruik is dan weer het gunstigst bij de 1.4. Die heeft tijdens de gemengde cyclus genoeg aan 6,9l/100km.