Meer over de nieuwe Mitsubishi L200

et is op 1 december dat Mitsubishi de nieuwe pick-up L200 voor het eerst op Europese bodem laat zien, op het Autosalon van Bologna. In januari wordt de originele koets voor het eerst in ons land verwacht, wanneer het model debuteert op het Salon van Brussel. Dan worden ook de orderboeken geopend, maar leveringen zijn niet voor maart gepland. Net als de Nissan Navara en Őin mindere mate- de Toyota Hilux, schuift de nieuwste L200 wat in de richting van de SUV. Meer ruimte, meer technologie en een meer verfijnde vormgeving. Op dat laatste vlak weet de L200 zich alvast de onderscheiden. Het ontwerp vind z’n oorsprong in de Rallywagens die de constructeur onder meer voor de legendarische Dakar-rally inzet. De laadbak wordt in dit geval als een designelement uitgewerkt. Het nieuwe koetswerk is ook windvriendelijker; de Cx varieert van 0,46 tot 0,51 afhankelijk van de versie. Het huidige exemplaar tikt nog op 0,58 af. De pick-up moet jaarlijks 35.000 Europese klanten voor zich winnen. 1.100 daarvan horen uit België te komen. Een bescheiden doelstelling; van het huidige model zijn er dit jaar al 800 verkocht. De teller voor deze generatie (sinds 1996) staat voor het Oude Continent op 340.000 stuks.

De L200 meet 1,80m in de breedte en wordt exact 5m lang. Het aanbod bestaat uit een Single Cab (2 zitplaatsen), Club Cab (2 volwaardige- en 2 noodzitjes) en de in ons land meest populaire vierdeurs Double Cab. De lengte van de laadbak krimpt zoals steeds naarmate de lengte van de cabine (maximaal 2,35m) toeneemt. Het laadplatform is respectievelijk 2,22m, 1,81m en 1,32m lang. Het chassis is hertekend voor een verbeterde stijfheid. Achteraan vinden we nog steeds een starre achteras met meervoudige bladveren. Dat is een traditionele robuuste structuur die een hoge laadcapaciteit Őtot 1 ton- garandeert. De L200 is vooralsnog de enige uit het segment die het verdraagt permanent met vier aangedreven wielen te rijden, ook op asfalt, dankzij de bij de Pajero geleende Super Select vierwiel-aandrijflijn.

Onder de motorkap huist een 2,5l viercilinder common-rail turbodiesel. Die levert 136pk en komt daarmee tussen de 102pk sterke Toyota Hilux en de 174pk sterke Nissan Navara in. Tussen motor en aandrijflijn zit een handgeroerde vijfbak of een elektronisch gestuurde viertrapsautomaat. Een reductieversnelling is middels een selectiepook inschakelbaar. Een andere aardigheid is de kleine draaicirkel. De draaistraal bedraagt slechts 5,9m. Op prijzen is het nog even wachten.