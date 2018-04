VW Passat vierwielaangedreven

Door: BV

e laatste Passat-generatie is nu ook verkrijgbaar met 4Motion vierwielaandrijving (met een elektronisch geregelde Haldex-koppeling). De aandrijflijn wordt gecombineerd met de 140pk sterke tweeliter turbodiesel of de 150pk sterke FSI-benzinemotor met gelijkaardige inhoud, telkens in combinatie met een zesbak. Het 4Motion-systeem verdeelt het koppel variabel over de vier wielen. Dat levert vooral in slechte omstandigheden een betere tractie en controle op.

De 2.0 FSI verbruikt in deze uitvoering 8,9l/100km, haalt 100km/u in 9,9sec en is 209km/u snel. De Variant doet het telkens marginaal slechter. De TDI heeft aan 6,8l voldoende voor een gemengde cyclus, doet de spurt in 10,2 tellen en haalt een topsnelheid van 204km/u. Vanaf november wordt het 4Motion-aanbod gespekt met een 3,2l V6 FSI die 250pk en 330Nm sterk is.