Neos 3 Concept van Hyundai

Door: BV

yundai ziet het groot in Tokyo. Het merk pakt er uit met de Neos 3; een CUV of Crossover Utility Vehicle. Het is met een lengte van 4,98m, een breedte van 1,96m en een hoogte van 1,67m behoorlijk uit de kluiten gewassen. Z’n glooiende lijnen voor- en achteraan geven hem niettemin een dynamische uitstraling. Met dergelijke buitenafmetingen is het niet verwonderlijk dat het interieur ruim is. Hoewel het model monovolumetrekjes heeft, beweert de constructeur dat er in binnenin een uitgesproken berlinesfeer werd gecreëerd. Het studiemodel beschikt wel over drie zetelrijen, waarvan de achterste in de koffervloer kan verdwijnen.

Tot de opmerkelijke eigenschappen van de Neos 3 horen pré-crash sensoren in de voorste bumper, cameradetectie, adaptieve meesturende koplampen en infrarood night vision. De belangrijkste gegevens worden voor de bestuurder tegen de voorruit geprojecteerd. De talrijke multimediatoepassingen, maar ook de klimaatregeling en het navigatiesysteem laten zich via een centraal gepositioneerde ‘trackball’ bedienen.

Onder de grote, gedurfde neus schuilt een nieuw ontwikkelde 4,6l V8 motor met 32 kleppen. Hoe veel vermogen die oplevert is niet bekend. Hij wordt aan een automaat gekoppeld. De Neos 3 versluist het vermogen via de vier wielen naar het wegdek.