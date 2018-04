Instapdiesel voor vernieuwde A4 Cabriolet

Door: BV

e gemoderniseerde Audi A4 Cabrio debuteerde tijdens het afgelopen autosalon van Frankfurt. Naast de drie nieuwe motoren die voor het eerst op de Cabriolet worden aangeboden (de 2.0 T FSI met 200pk, 3.2 V6 met 255pk en 3.0TDI met piëzo-injectoren die 204 paarden levert) wordt het gamma ook meteen uitgebreid met een instapdiesel. Die 2.0 TDI drijft ook al de berline en de Avant aan en levert 136pk en 320Nm. Het maximale koppel blijft tussen 1.750 en 2.500t/min. permanent ter beschikking. De viercilinderkrachtbron met pompinjectoren wordt gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak. In de sprint blijft de combinatie 2 tienden onder de 10-secondengrens. De topsnelheid werd afgeklokt op 211km/u en het verbruiksgemiddelde zou slechts 6,5l/100km bedragen.

De benzine-instapper blijft de 163pk sterke geblazen 1.8 en die is te koop vanaf € 35.300. De 2.0TDI is er vanaf € 36.900. De eerste Cabrio’s met opgefrist smoelwerk worden in maart van volgend jaar geleverd.