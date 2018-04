VW EcoRacer is Coupé, Roadster én Speedster

Door: BV

V

olkswagen onthulde in Tokyo een prototype van een snelle, moduleerbare en zeer zuinige sportwagen met middenmotor; de EcoRacer. Productieplannen zijn er niet, maar het model is wel volledig rijwaardig, wat niet van elk showmodel kan gezegd worden. Net achter de twee inzittenden zit een gloednieuwe TDI-dieselkrachtbron. Die heeft een cilinderinhoud van 1.484cc en levert 136pk bij 4.000t/min. Het koppel klimt tot 250Nm en is tussen 1.900 en 3.750t/min geheel ten dienste van de bestuurder. De viercilinder, een voorloper van een nieuwe generatie dieselmotoren waarmee VW binnenkort uitpakt, voldoet reeds aan de toekomstige Euro5-emissienorm. Het blok wordt gekoppeld aan de DSG-zesversnellingsbak. Het verbruiksgemiddelde blijft beperkt tot 3,4l/100km terwijl de EcoRacer de sprint naar 100km/u al in 6,3 tellen kan afhaspelen. De topsnelheid bedraagt 230km/u.

Het 850kg lichte koetswerk is opgetrokken rond een veiligheidscel en bestaat uit met koolstofvezel versterkte kunststoffen. De EcoRacer is 3,77m lang, 1,74m breed en slechts 1,21m hoog. Tussen de 17-duimsvelgen zit een wielbasis van 2,48m. Het sportwagentje heeft vele gezichten; als Coupé is het model gesloten, voorzien van een dak met omhoogklappende panelen en een aërodynamisch achterdeel dat de luchtstroom optimaliseert. De dakopbouw laat zich in elke minuten verwijderen, waardoor de EcoRacer het uiterlijk van een Roadster krijgt. Nog extremer wordt het als de voorruit en de zijruiten achtergelaten worden. Dan ontpopt het model zich tot een echte Speedster en wordt de bestuurder enkel door een doorzichtige windgeleider van de elementen afgeschermd.