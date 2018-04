Toyota Estima is hybride monovolume

Door: BV

oyota pakt op het thuisfront uit met een studiemodel voor een compacte monovolume. Voor de aandrijving zorgt Toyota’s stokpaardje: een hybridesysteem. Het koetswerk van de Estima werd ontworpen om de identiteit van het model op te roepen met één pennentrek. Het interieur is sober gehouden, maar wel voorzien van een hoogtechnologisch ogende middenconsole. Het interieur beschikt onder meer over een tweede zitrij met comfortzetels, ingebouwde voetsteunen en een extra derde zitrij die zich elektrisch laat wegklappen. Omdat de Estima elektriciteit te over produceert, kunnen elektrische toestellen aangesloten worden op een 1.500 Watt sterk intern net.

De laatste ontwikkeling van de Hybride aandrijflijn heet THS II. Dat beschikt over een extra systeem dat de hitte van de uitlaat recupereert om de uitstoot van CO2 en andere emissies te beperken. Om de Estima Hybrid concept car beter te laten rijden, integreerde Toyota een elektronisch systeem dat rijden, draaien en stommen naadloos coördineert in alle omstandigheden. De aandrijving gebeurt elektrisch op de vier wielen.