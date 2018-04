Meer over de Nissan GT-R Concept

Door: BV

a de schetsen die Nissan eerder al de wereld in stuurde, is er nu echt fotomateriaal vrijgegeven van de GT-R Concept. Als de reacties op het Autosalon van Tokyo positief zijn, zal het showexemplaar over twee jaar nagenoeg ongewijzigd de huidige Skyline aflossen. Daarvan komt ook weer een GT-R-versie en wellicht wordt daarvan voor het eerst een versie voor westerse markten gebouwd. In 2001 toonde Nissan al de R35 Skyline GT-R als studiemodel. Dit nieuwe exemplaar neemt daar enkele kenmerken van over. Over de specificaties houdt het Japanse merk de lippen stijf.