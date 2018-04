Orochi Roadster is geschifte concept

Door: BV

De Japanse koetswerkbouwer Mitsuoka vergrijpt zich als sinds 1979 regelmatig aan modellen van Japanse constructeurs. Zo kan je er een doorsnee Honda Accord of Daihatsu Mira, vergelijkbaar met de Cuore, van een bijzonder wulps gevormde exotische koets laten voorzien. Vaak zijn verwijzingen naar andere merken daarbij duidelijk zichtbaar. In 2001 presenteerde het merk al eens een studie op basis van de Honda NSX, en dit jaar is doet het merk dat met de Orochi Roadster nog eens over. Het studiemodel dat in Tokyo staat te pronken vertrekt van dezelfde basis, maar is niet gelijk. De 3.3l zescilinder paart met een vijfbak en stuurt het vermogen richting achterwielen. Technische details werden ten opzichte van de donor-Honda nauwelijks gewijzigd. De koets kreeg een barok lijnenspel en vleugeldeuren.