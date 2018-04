Spectaculair: Holden Efijy

Door: BV

e Australische GM-dochter Holden pakt spectaculair uit op de Australia Motor Show in Sidney. Het merk brengt er met het Efijy studiemodel een hulde aan de ontwerpers die in de jaren 40, en vooral de gouden tijd na WOII de meest extravagante koetswerken tekenden. De 5,20m lange Efijy is gebouwd op een superlaag, verlengd onderstel afkomstig van de Corvette C6. Het koetswerk is gebaseerd op schetsen van Richard Ferlazzo (chief design bij Holden) die reeds uit 1989 dateren. De langgerekte koets -uitgevoerd in diepglans ‘Soprano Purple’- is van het ‘pillarless custom coupé’-type. Door het ontbreken van de B-stijl wordt het druppelvormige glasoppervlak op de flank niet onderbroken.

Onder de kap zit een dikke zesliter V8, die door een compressor wordt geblazen. De combinatie levert 652pk en 775Nm en wordt aan een automaat gekoppeld. Onder het retro-uiterlijk gaat toptechnologie schuil; LED-koplampen, een adaptieve ophanging met instelbare dempers, een LCD aanraakscherm, een krachtige stereoinstallatie... de Efijy heeft het allemaal. Holden wil met het concept vooral de aandacht trekken op verschillende motor- en tuninggerelateerde evenementen. Productieplannen zijn er niet.