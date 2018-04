Hyundai Tucson krijgt 136pk diesel

Door: BV

anaf 15 december commercialiseert Hyundai de Tucson met een krachtiger dieselmotor. Meteen worden ook enkele kleine verbeteringen doorgevoerd. De bestaande tweeliter dieselversie met 112pk wordt in het aanbod vervangen door een gloednieuwe 1991cc viercilinder met common-rail directje injectie en een turbo met variabele geometrie. Die levert af-fabriek 140pk, maar omwille van fiscale redenen levert de krachtbron in ons land vier paarden in. De trekkracht van de nieuwe Tucson CRDi bedraagt 305Nm tussen 1.800 en 2.500t/min. In de uitlaatlijn zit steeds een partikelfilter. De motor wordt gekoppeld aan een handgeroerde zesbak; ook die is nieuw.

De modeljaarwijzigingen die elke Tucson te beurt vallen zijn subtiel. Zo is er voortaan een nieuw afdekscherm voor de bagageruimte, kgijgen de GLS S uitvoeringen nieuwe aluminium velgen en wordt een zwart interieur leverbaar in combinatie met bepaalde koetswerkkleuren. De populaire beige binnenaankleding blijft ook leverbaar, het grijze wordt geschrapt.