Rijdende jas van Toyota

oyota toont in Tokyo de i-swing. Dat is Toyota’s visie -al lang niet meer de eerste- op het ultieme persoonlijke transportmiddel. De i-swing is zo compact dat je het bijna draagt als een kledingstuk, zo luidt het bij de constructeur. Het urethaan koetswerk is grotendeels bekleed met stof om een eventuele aanrijding met een voetganger zonder gevolgen te laten verlopen. De koets is aanpasbaar aan de smaak en gemoedstoestand van de eigenaar door middel van vervangbare panelen en een met LEDs verlicht frontpaneel.

In drukke straten opereert het voertuig op twee wielen en wordt het door ingebouwde gyroscopen in evenwicht gehouden. Het is daardoor ultracompact. Het kan dan een flinke wandelsnelheid halen. Als het sneller moet, wordt een klein voorwieltje neergelaten. Dan wordt de snelheid geregeld met pedalen. Sturen kan door in de bocht te gaan leunen, een beetje zoals tijdens het skiën.