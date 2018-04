Toyota-concept: Fine-X

Door: BV

oyota pakt in Tokyo uit met een aantal opvallende concepts, waaronder de Fine-X. Het is een compact voertuig, met een zeer ruim interieur. De toegang tot de futuristische bestuurdersplaats en het comfortabel ingerichte interieur wordt verzekerd door haast buitensporig grote vleugeldeuren. Om de instap nog makkelijker te maken, draait het zitmeubilair naar buiten.

De Fine-X hoort uit te blinken door stabiliteit en wendbaarheid. De vier wielen worden immers elk door een elektromotor aangedreven en ook de besturing wordt op de vier wielen elektrisch gedirigeerd. Daardoor wordt niet alleen een intelligente aandrijving mogelijk, maar kan de Fine-X ook om zijn as draaien of zijdelings een parkeerplaats inschuiven. Vanzelfsprekend is de hele besturing ‘by wire’, dus zonder mechanische verbinding tussen de bestuursunit en de aandrijflijn.

Toyota ontwikkelde de Fine-X als een milieuvriendelijk concept. Vooral de CO²-uitstoot wordt drastisch gereduceerd. Tijdens het gebruik dankzij een hybridesysteem met brandstofcel, maar ook tijdens de productie. Zowel interieur- als koetswerkcomponenten werden vervaardigd uit organisch materiaal dat tijdens de ontstaan -zeg maar: het groeien- CO² absorbeert en ook tijdens de recyclage geen extra CO²-gassen vrijgeeft.