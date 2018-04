Shooting Brake is voorbode nieuwe Audi TT

Door: BV

Audi zal volgende week op de Tokyo Motor Show de Shooting Brake Concept aan het publiek voorstellen. Dat is een studiemodel van een functionele, ruime coupé. Met afmetingen van 4,18m in de lengte, 1,84m in de breedte en 1,35m in de hoogte leunt het model dicht bij de huidige, quasi pensioensgerechtigde TT aan. De wielbasis bedraagt 2,47m; slechts 5cm meer dan nu het geval is. In tegenstelling tot de huidige TT, zijn er vier zitplaatsen aan boord. De twee achterste zitplaatsen kunnen neergeklapt worden. Dan ontstaat een laadruimte van 730 liter. Met de achterbank in gebruik blijft daarvan 255 liter over. Omdat een deel van het dak met de achterklep meerscharniert, is de kofferruimte goed toegankelijk.

Audi combineert voor het design van deze oefening elementen uit verschillende recente concepts van het merk. De bumperoverschreidende grille evolueerde en kreeg net als bij de Allroad Concept (Detroit, 2005) opvallende vertikale lamellen. Om de luchtstroom onder de wagen te controleren puurde het merk uit z’n DTM know-how. Dat levert een specifieke voorbumper en een achterbumper met ingewerkte diffuser op. De grote grille wordt geflankeerd door twee supplementaire luchtinlaten die koellucht naar de voorste remschijven leiden. In het interieur wordt een klassiek instrumentarium opgesmukt met hoogglans metaalkleurige accenten en vlakken die voor de gelegenheid in de koetswerkkleur -een witte parelmoerlak- zijn uitgevoerd. Het kleine sportstuurtje is aan de onderzijde afgevlakt. Dat oogt sportiever en geeft de bestuurder bij het in- en uitstappen meer bewegingsruimte. Ook nieuw is de input van het navigatiesysteem: het drukgevoelige scherm is uitgerust met schriftherkenning waardoor je je bestemming gewoon in handschrift (met je vinger) op het scherm kan schrijven.

De krachtbron tussen de voorwielen van de Schooting Brake Concept is een bekende; de 3.2l V6 (goed voor 250pk) is ook nu al terug te vinden in de strafste TT’s. Die wordt gekoppeld aan een zesbak die het vermogen vervolgens doorspeelt aan de quattro-aandrijflijn. De link met het asfalt wordt gevormd door 245/40-rubber dat op 19-duims velgen is gemonteerd. De sprint naar 100km/u mag niet meer dan 6 seconden in beslag nemen. De concept beschikt over een theoretische topsnelheid van 250km/u, omdat de elektronica dat zo wil. Een remsysteem met keramische schijven moet impressionante vertragingen mogelijk maken. Voor de ophanging wordt gebruik gemaakt van een adaptief systeem 'Audi magnetic ride'.