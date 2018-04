Prijzen nieuwe Honda Civic

Door: BV

e achtste Civic-generatie gaat pas in januari in de verkoop, maar de prijzen kunnen we nu al bekendmaken. Het aanbod bestaat uit drie motoren; een 1.4 benzine met 83pk, een 1.8 die dezelfde brandstof tot zich neemt en 140pk levert en de inmiddels gekende 2.2l i-CTDi dieselmotor die eveneens 140 paarden ter beschikking stelt. De uitrustingsniveaus bestaan uit de basisversie (1.4), Comfort (alle motoren), Sport (alle motoren) en Executive (1.8 en 2.2). De basisuitrusting voor elke Civic omvat 16-duims velgen (staal), een variabele achterbank, tweedelig instrumentenbord, VSA-stabiliteitscontrole en zes airbags. Alle motoren worden standaard gekoppeld aan een handbediende zesversnellingsbak. De benzineversies zijn in optie verkrijgbaar met een gerobotiseerde zesbak.

Het basisprijskaartje van de 1.4 bedraagt € 15.950. De 1.8 Comfort wisselt van eigenaar voor ten minste € 18.900 terwijl de diesel minstens € 20.800 moet opleveren.