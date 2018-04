Nissan Amenio: luxe voor zes

Door: BV

et houdt maar niet op met de concepts van Nissan... met de Amenio presenteert het merk z’n visie op een toekomstige luxueuze monovolume. In het concept is het Modern-Living-principe gehanteerd. Dat levert een ruim, modern en licht interieur op. Nissan plaatst de zes inzittenden op drie achtereenvolgende zetelrijen allen in een individuele en verstelbare zetel. Die zijn gericht op maximaal zitcomfort, maar ook de praktische zaken werden niet over het hoofd gezien. Zo openen de grote voordeuren onder een hoek van 90° en worden achteraan grote schuifdeuren gebruikt. De toegang tot de tweede zetelrij is kinderspel, want de B-stijl werd achterwege gelaten... de achterste zitrij is eenvoudig toegankelijk omdat de stoelen op de tweede rij van een sledemechanisme vorozien zijn.

Voorin heeft Nissan zich gefocust op de bestuurder. Die krijgt dan ook een andere stoel dan de rest van het zitmeubilair. Het instrumentarium is klassiek, met ronde klokken, maar het wordt aangevuld door een centraal opgesteld breedbeeldscherm. Dat kan een variëteit aan gegevens weergeven, van audio-informatie tot de instructies van het GPS-systeem. Omdat het zo breed is, is het opgedeeld en kan de bestuurder kiezen over welke info hij simultaan wenst te beschikken. Het scherm kan ook beelden weergeven van rond de wagen. Nissan’s Around View Monitor kan elke hoek beslaan en vormt op die manier een hulp bij moeilijke manoeuvres.