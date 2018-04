Renault Clio III in detail

Door: BV

M

et de nieuwste Clio generatie, de derde al, wil Renault een vervolg breien aan een succesverhaal dat in 1990 begon. Het Franse merk lijkt daarvoor weinig aan het toeval te hebben overgelaten. De nieuwste Clio is immers fors gegroeid. Met een totale lengte van 3,98m, een breedte van 1,70m (zonder buitenspiegels) en een hoogte van 1,49m flirt de nieuwste uitvoering met de grenzen van het segment. Winst die vooral het interieur ten goede komt. Dat wordt benadrukt door het grote glasoppervlak; 10% meer dan in de Clio II. Daardoor oogt het interieur ruim en luchtig. De breedte op schouderhoogte (1.380mm) is de beste uit het segment. Achterin is de Clio III berekent op volwassenen tot 1,88m. 95% van de Europese bevolking, weet Renault. Er werd ook op toegekeken dat de voeten onder de voorzetels passen, wat scheelt in het comfort. Het stuurwiel laat zich in de hoogte verstellen. Diepteverstelling is er ook voor modellen met een startkaart. De zetels zijn Frans-comfortabel, maar bieden voldoenste steun op de flanken. Voor een betere ergonomie zijn de bedieningselementen aan het stuur en de middenconsole overgenomen van de Mégane. De achterbank is in de basisuitvoering ééndelig. Op alle andere uitvoering is ze opgedeeld in twee ongelijke delen. In normale omstandigheden is de koffer 288l groot. Dat volume kan uitgebreid worden tot maximaal 1.038l.

Het onderstel is afgeleid van dat van de Mégane II. Het platform beschikt daardoor over een relatief lange wielbasis en grote spoorbreedte. Elementen die stabiliteitsverhogend werken. De voortrein is van het pseudo-McPhersontype en achteraan zit een soepele as met geprogrammeerde geometrie. De stuurbekrachting is elektrisch en steeds variabel. Renault biedt een zeer ruim motorenprogramma aan. Bij de benzines bestaat dat uit een 1.2 met 65pk, een 1.2 met 75pk, een 98pk sterke 1.4 en een 2.0 met 112pk. Eind 2006 komt er ook een 2.0. Dieselen kan met drie 1.5dCi motoren met een maximumvermogen van respectievelijk 68pk, 86pk en 106pk. De ingenieurs slagen erin de luchtstromen rond de Clio beter te controleren. De Cx (luchtweerstandscoëfficiënt) daalde daardoor van 0,35 naar 0,342. Hoewel de Clio III gemiddeld 133kg zwaarder is dan zijn voorganger Ővoornamelijk omwille van een uitgebreidere veiligheidsuitrusting die 65kg voor z’n rekening neemt- biedt hij vrijwel dezelfde prestaties. Het brandstofgebruik blijft gelijk of daalt zelfs met enkele procenten. Renault biedt de Clio aan met een manuele vijf- of zesversnellingsbak (naargelang de motor), een gerobotiseerde versnellingsbak met bedieningspeddels aan het stuur (1.2 16v of 1.5 dCi 85) vanaf de eerste helft van 2006 of een viertrapsautomaat (enkel met 1.6 16v).

De actieve veiligheid wordt volgens de constructeur in de eerste plaats gegarandeerd door een neutraal en veilig weggedrag. Het onderstel en de wieltreinen zijn weinig gevoelig voor de aard van het wegdek en rolneigingen blijven beperkt. Daarnaast is elke Clio uitgerust met een antiblokkeersysteem van de laatste generatie, met elektronische remkrachtverdeler en een remhulpsysteem dat desnoods automatisch de waarschuwingsknipperlichten activeert. Stabiliteitscontrole, een antislipfunctie en zelfs een bandendrukcontrolesysteem zijn op de meeste versies verkrijgbaar. Renault heeft de laatste jaren een staalharde veiligheidsreputatie opgebouwd en de Clio III mocht daarop geen uitzondering vormen. De structuur is opgetrokken uit nieuwe staalsoorten en materialen die de kinetische energie beter absorberen en afvoeren. De stijve structuur leverde tijdens de EuroNCAP tests alweer een score van vijf sterren op. De Clio heeft driepuntsgordels op alle zitplaatsen, ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes en minimaal 4 en hoogstens 8 airbags.

Het Clio-aanbod bestaat uit niet minder dan 60 versies. De ‘Classic’ is er in niet minder dan 42 uitvoeringen in de afwerkingsniveaus Générique, Authentique, Expression, Privilège en Initale. De basisprijs van de benzineversies bedraagt er € 11.400 voor de driedeursuitvoering. Dieselen kan vanaf € 13.070. Een vijfdeursuitvoering kost telkens € 450 meer. De duurste versie uit de Classic-lijst wissel voor € 21.000 van eigenaar. Daarnaast zijn er nog 18 Sporty-versies in de afwerkingsversies Dynamique of Pack GT. De 1.2 is er vanaf € 12.950 en de goedkoopste diesel vanaf € 14.200. De duurste driedeurs Sporty kost € 17.600. De opleg voor een vijfdeursversie blijft ongewijzigd.