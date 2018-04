Eindelijk Volkswagen Polo GTI

Door: BV

O

p de Tokyo Motor Show zal VW de GTI-uitvoering van de herwerkte Polo voorstellen. Dat wordt de krachtigste Polo uit de dertigjarige carrière van het model. Onder de kap van de kleine krachtpatser komt een 1.8l grote viercilinder benzinemotor met vijf kleppen per cilinder. Die turbokrachtbron levert 150pk en 200Nm (bij 1.950t/min). Daarmee sprint de nieuwbakken GTI naar 100km/u in 8,2 tellen en hoort een topsnelheid van 216km/u tot de mogelijkheden. In ruil wordt slechts 7,8l brandstof gevraagd. De vorige Polo GTI (uit 1998) moest het met 125 paarden stellen en was 208km/u snel.

De Polo erft de voornaamste uiterlijke kenmerken van z’n grote broer, de Golf GTI. De snuit wordt gedomineerd door een glanzend zwarte grille, de luchthappers zijn groter, de koplampen bekijken de wereld door een donkere bril, er is een sportuitlaat en 16-duims lichtmetaal. De koets wordt geleverd in zwart, zilver, wit of rood. Het interieur krijgt net als de Golf sportmeubilair met een retrobekleding met ruitmotief. Het stuurwiel en de versnellingspook zijn bekleed met leder en uiteraard ontbreken de aluminiumkleurige sierelementen niet.