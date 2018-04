Nissan onthult prototype nieuwe GT-R

Door: BV

issan heeft de legendarische GT-R al sinds 1969 (PGC10) in de catalogus staan, maar de laatste generatie (R34) dateert inmiddels al van 1999. Vier jaar geleden onthulde Nissan op het Salon van Tokyo al eens een GT-R concept met de vermelding dat de ontwikkeling van de extreme sportwagen ook in de 21ste eeuw doorging. In 2003 kondigde het Japanse merk aan de nieuwe Skyline GT-R in 2007 in de showroom te verwachten. Dit jaar toetst het merk de ontwikkelingen aan de realiteit. Nissan zit op schema en om dat aan te tonen onthult het merk in Tokyo de GT-R PROTO. Technische specificaties zijn nog niet vrijgegeven, maar het design is zo goed als klaar. Als de reacties positief zijn worden aan de nieuwe expressieve vormgeving enkel nog details gewijzigd.