Landwind nu toch 'voldoende veilig'

a de commotie die de Duitse automobilisten-organisatie ADAC enkele weken geleden veroorzaakte door te stellen dat de Chinese SUV Jiangling Landwind, een goedkope Opel Frontera-kloon, levensgevaarlijk was, heeft nu ook de TÜV de terreinwagen aan een test onderworpen. Het Duitse keuringsinstituut TÜV stelt dat het voertuig voldoet aan de Europese normen. Voor de importeur is dat reden genoeg om de consumentenorganisaties die eerder met het nieuws kwamen voor de rechtbank te dagen.

De test die de TÜV uitvoerde beperkte zich tot een frontale aanrijding bij een snelheid van 56km/u. De ADAC voerde een gedeeltelijk frontale test uit bij een snelheid van 64km/u. Een norm die beduidend strenger is dan voorgeschreven door de EU, maar die wel een meerderheid van de ongelukken representeert. De TÜV voerde geen zijdelingse crashtest uit. Bovendien werd de Landwind van een extra dwarsbalk voorzien. Het voertuig dat door ADAC met schrikwekkende resultaten werd getest beschikte daar niet over. De Landwinds die intussen op de Europese markt zijn losgelaten Őzo’n 200 stuks- ook niet, maar de versteviging wordt gratis aangebracht. Beelden en exacte gegevens over mogelijke verwondingen bij de tweede crashtest ontbreken.