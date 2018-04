Nieuwe Mitsubishi Outlander officieel

Door: BV

n Japan is de nieuwe generatie van de Mitsubishi Outlander voorgesteld. Deze uitvoering is enkel voor de thuismarkt bestemd, maar het model zal voor de Europese markt geen grote wijzigingen ondergaan. Onder de kap zit een nieuwe 2,4l viercilinderkrachtbron met een variabele timing van zowel de in- als de uitlaatkleppen. De motor, goed voor 170pk en 226Nm, wordt gekoppeld aan een CVT-automaat die ook nog eens zes voorgeprogrammeerde verhoudingen heeft (bedienbaar via schakellepels aan de stuurkolom). Die hoort uit te blinken door z’n soepele werking en helpt het verbruik te drukken. De benzinemotor mogen we in de toekomst ook in andere Mitsubishi-producten verwachten.

Mitsubishi leende voor de aandrijflijn wat beproefde techniek bij de Lander EVO. De elektronisch gestuurde vierwielaandrijving is in staat de hoeveelheid koppel per wiel te sturen. Een nieuwe, actieve stabiliteitscontrole kan ingrijpen op het motormanagement en controleert de remwerking van elk wiel afzonderlijk. Om het zwaartepunt te verlagen is het dak uitgevoerd in aluminium. De koetswerklengte bedraagt 4640mm, bij een breedte van 1800mm en een hoogte van 1680mm. De assen staan 2670mm uit elkaar. In het interieur is standaard plaats voor vijf inzittenden, maar de Japanners kunnen ook kiezen voor een binneninrichting met zeven zitplaatsen.