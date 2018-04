Lotus Exige in spionagepak

Door: BV

H

et Britse warenhuis Harrods is tot 15 oktober het toneel van een ‘Truly British’ tentoonstelling. Lotus probeert daar de show te stelen met een speciale Exige. Die is ontwikkeld in samenwerking met de Engelse kledingfabrikant Gieves & Hawkes en eert onder meer Lotus’ rol in de James Bond film ‘The Spy Who Loved Me’. De knipoog naar spionage is niet alleen in de gadgets en in de naamgeving van de Exige Espionage terug te vinden; Gieves & Hawkes voorziet een maatpak en het interieur van de Lotus wordt getrakteerd op een bijpassende bekleding. De portieren en stoelen worden uitgevoerd in dezelfde stof als het pak. Die wordt gecompleteerd met wol voor de onderkant van de boordplank en de achterkant van het zitmeubilair. De vloermatten zijn voor de gelegenheid uitgevoerd in leder. Het koetswerk is in marineblauw gespoten en voorzien van enkele lichter gekleurde strepen.

Onder de kap verandert er niets; de 1.8l levert nog steeds 190pk en stuwt de kleine Lotus naar 160km/u in 13,2 tellen. Aan het eind van de tentoonstelling verkoopt Lotus het model. Het moet net geen 40.000 pond opleveren.