Porsche wil 20 procent van Volkswagen

orsche wil zo’n 20 procent van de stemgerechtigde aandelen van Volkswagen AG verwerven. Het sportwagenmerk is tot die conclusie gekomen omdat VW een belangrijke ontwikkelingspartner en toeleverancier is. De producten van Volkswagen vertegenwoordigen een derde van de omzet van Porsche. Het bod geniet de goedkeuring van de raden van bestuur van beide bedrijven. Porsche, dat fors winstgevend is, kan de investering gewoon met eigen middelen financieren.

De acquisitie moet voorkomen dat Volkswagen ten prooi valt aan een vijandig overnamebod. Dat zou kunnen na de afschaffing van de zogeheten VW-wet, die de Duitse bedrijven voor te veel inmenging behoedt. Die wet is vernietigd door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Volkwagen anticipeert duidelijk op een definitieve afkeuring van het principe. De beslissing van het Hof zou in het voorjaar van 2007 vallen, maar de constructeur wil het zo ver niet laten komen.