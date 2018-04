Hyundai Matrix en Trajet speciale reeksen

Door: BV

H

yundai lanceert twee speciale reeksen om het monovolumes van het merk wat meer in de verf te zetten. Bij de Matrix krijgt de reeks het toevoegsel ‘Vinci’, bij de Trajet is dat ‘Family’, maar beiden hebben een uitgebreide uitrusting gemeen. Wie voor een Matrix Vinci opteert krijgt opklaptafeltjes tegen de rugleuning van de voorste stoelen, elektrisch bediende ramen rondom, een lederen interieur, automatische klimaatregeling, donker privacy glas, verwarmde voorzetels een dakspoiler en aluminium velgen. Het hele pakket zou de klant € 4.000 moeten kosten, maar nu kan het voor een meerprijs van € 400. De Matrix is er sinds modeljaar 2006 met een 1.6 16v benzinemotor en twee 1.5 CRDi-dieselmotoren die 102 of 110pk sterk zijn. De overeenkomstige prijskaartjes zijn € 16.299, € 17.399 en € 17.699.

De Trajet had al recht op een boordcomputer, manuele airco, radio/cd en elektrisch bediende ramen rondom. De Family doet daar voor € 500 nog een zwart lederen interieur, specifieke vloermatten, een plafondconsole met een afstandsbediend DVD-systeem en twee draadloze oortelefoons bovenop. De Trajet Family wordt aangeboden met een tweeliter dieselkrachtbron. In de handgeschakelde versie kost die € 24.999. De automaat is er voor € 26.499.