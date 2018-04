Navara is opvolger Nissan Pick-Up

Door: BV

issans laatste Pick-Up kwam pas vier jaar geleden in Europa op de markt en presteerde meer dan aardig. De verkoopscijfers stegen zelfs gestaag; in 2003 werden er bijna 40.000 van verkocht, 35% meer dan het jaar voordien, en in 2004 ging het cijfer nog eens 11,5% hoger. Op het Autosalon van Genève stelde Nissan dit jaar de Navara voor. Die is gelijktijdig met de Pathfinder ontwikkeld, deelt behoorlijk wat componenten met de grote SUV, en vervoegt rond deze tijd (tijdelijk) de Pick-Up in het dealernet.

Het nieuwe model is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: King Cab en Double Cab. De eerste biedt plaats aan twee volwassenen vooraan en twee kinderen of bagage op noodzitjes achterin. De cabine is een stuk ruimer geworden dan bij de Pick-Up, waardoor de achterste zitplaatsen conventioneel in plaats van zijdelings geöriënteerd werden. De toegang wordt verzekerd door twee conventionele voorportieren en twee tegengesteld openende halve achterdeuren. De King Cab biedt de grootste laadbak van het segment en is minimaal 1130mm breed en 1840mm lang. De Double Cab krijgt vier normale portieren en beschikt over een ruime achterbank voor drie inzittenden. De hoofd-, schouder- en knieruimte zijn daarin met respectievelijk 90mm, 98mm en 177mm toegenomen. De achterzetels zijn bovendien opklapbaar waardoor erachter extra bergruimte ontstaat. Door het grotere passagierscompartiment wordt de laadbak wat korter; bij een identieke breedte als de King Cab is de laadvloer nog 1515mm lang.

Net als de Pathfinder is het chassis een klassiek, degelijk ladderframe waarop het koetswerk bevestigd is. De voorophanging is onafhankelijk en maakt gebruik van dubbele driehoeken en schroefveren. Achteraan verschillen beide modellen omdat voor de Navara geopteerd werd voor een starre as met bladveren. Een klassieke oplossing voor een pick-up die vooral stevigheid en belaadbaarheid garandeert, maar niet het comfort en de handelbaarheid biedt van een moderner systeem. Onder de kap zit een 2.5l dCi common-rail dieselmotor van de tweede generatie. Die is er in twee vermogensversies; met 144pk en 356Nm en met 174pk en 403Nm. De motor wordt gekoppeld aan een handgeroerde zesbak of een vijftrapsautomaat. De Navara mag tot 3 ton slepen en haalt verbruiksgemiddelden van 8,1l/100km en 8,5l/100km afhankelijk van de gekozen motor en uitvoering. De Navara is er in een tweewielaangedreven uitvoering of met Nissans inschakelbare vierwielaandrijfsysteem. In normale omstandigheden drijft dat de achterwielen aan, maar met een draaiknop op de middenconsole kan het koppel gelijk over de voor- en achteras verdeeld worden. Een reductieverhouding en een elektronisch gestuurde sper achteraan zorgen voor volwassen terreincapaciteiten. Bovendien beschikt de nieuwe werkrakker over een bodemvrijeheid van net geen 24cm en een op- en afrijhoek van 33 en 25°.

In de tweewielaangedreven versie (telkens met de 144pk diesel en handgeschakeld) is de King Cab beschikbaar vanaf € 24.200 en moet de Double Cab € 27.500 kosten. De vierwielaangedreven King Cab kost afhankelijk van het uitrustingsniveau € 27.200 of € 29.000. Het keuzepallet van de vierwielaangedreven Double Cab is uitgebreider, dankzij de beschikbaarheid van de automaat en uitrustingspakketten die zo van de Pahtfinder zijn overgenomen. Daardoor varieert de prijs van € 28.700 voor de instapper tot € 37.900 voor de duurste uitvoering.