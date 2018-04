Nieuwe Jaguar XK als Convertible

Door: BV

u de nieuwe Jaguar XK Coupé aan de wereld is getoond (het model debuteert op het Autosalon van Frankfurt), is het de beurt aan de open versie. Die is niet op de Duitse salonvloer te zien, maar wordt volgend voorjaar gelijktijdig met de coupé op de markt losgelaten. Het model is parallel met de gesloten variant ontwikkeld en maakt gebruik van dezelfde geavanceerde spaceframe structuur. Aluminium wordt gebruikt voor het onderstel en het koetswerk. De nieuwe XK Convertible zet slechts 1.635kg op de weegschaal. Dat is minder dan z’n voorganger en maakt hem tot de lichtste wagen uit het segment.

Voor de aandrijving zorgt dezelfde 4,2l V8-motor als in de coupé. Die wordt gekoppeld aan een automaat die de bestuurder ook middels knoppen aan het stuurwiel een versnelling laat dicteren. De open XK accelereert naar 100km/u in 6,3 tellen Őslechts een tiende trager dan de Coupé- en haalt een begrensde topsnelheid van 250km/u.

Het stoffen dak bestaat uit drie lagen voor een optimale isolatie. Met een druk op de knop verdwijnt het volledig onder de gordellijn onder de aluminium afdekkap. Het hele proces neemt niet meer dan 18 seconden in beslag. De koprol-beveiliging is aanwezig in de vorm van twee verborgen aluminium beugels die tevoorschijn schieten bij het minste teken van onraad. Nog veiligheidsnieuws is het gebruik van PDBS of ‘Pyrotechnic Pedestrian Deployable Bonnet System’. Een systeem waarbij een pyrotechnische lading er bij een aanrijding met een voetganger voor zorgt dat de motorkap enkele centimeters omhoog komt. Die vormt dan een zachte barrière die ervoor moet zorgen dat het slachtoffer niet in contact komt met de harde motoronderdelen. Het systeem moet de overlevingskansen van een voetganger gevoelig verhogen en is standaard op elke XK.