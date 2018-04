Opel Antara Gran Turismo Crossover

Door: BV

pel presenteert een nieuwe concept car; de Antara GTC (Gran Turismo Crossover). De stijlstudie beschikt over een driedeurskoetswerk dat 4,53m lang, 1,97m breed en 1,64m hoog is. De sportieve lijnen worden geaccentueerd door opvallende LED-koplampen die tot ver op de flanken doorlopen. In profiel dragen de frameloze ruiten tot het coupe-achtige silhouet bij. Die kunnen overigens volledig in de carrosserie wegzakken. Dankzij de typische merkvouw die het midden van de motorkap siert en de typerende vormgeving van de grille, is het model meteen als een Opel herkenbaar.

Het interieur is flexibel en bevat twee volledig wegklapbare achterzetels. De verkregen laadvloer is uiteraard geheel vlak. De voorzetels zijn verankerd op monorails, waardoor ze de indruk geven te zweven. Een EasyEntry-systeem zorgt ervoor dat ze met één druk op de knop tot tegen het dashboard schuiven. De passagiers achteraan kunnen op die manier makkelijk plaatsnemen. De kofferklep heeft een pantograafvormig scharnier waardoor ze naar boven en naar voor draait wanneer ze wordt geopend. Zo hoeft de persoon die de koffer inlaadt geen stap naar achter te doen, wat resulteert in een erg gemakkelijke toegang tot de kofferruimte.

Tussen de voorwielen van de Antara ligt een 1.9CDTI viercilinder dieselmotor. Die werd voor de gelegenheid niet van één, maar van twee turbo’s voorzien en levert 212pk en 400Nm koppel vanaf 1.400t/min. De krachtbron kreeg een partikelfilter in de uitlaatlijn wordt gekoppeld aan een zestrapsautomaat. Volgens berekeningen zou het model 210km/u snel zijn en naar 100 accelereren in ongeveer 8 seconden.