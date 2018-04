Fisker debuteert met twee sportwagens

Door: BV

F

isker Coachbuilder, dat werd opgericht door voormalig Aston Martin-ontwerpen Henrik Fisker, presenteert in Frankfurt niet één, maar twee exclusieve sportwagens. De techniek voor de Latigo CS, een coupé, is afkomstig van de BMW 6-reeks. Fisker voorziet het model van een geheel nieuwe koets en interieur. Voor de technische basis zal de klant kunnen kiezen uit de architectuur van de 650Ci, met een 367pk sterke 4,8l V8 of de V10 Őgoed voor 550pk- van de M6. De uitrusting en zelfs de optielijst, worden gewoon van BMW overgenomen. Fisker zal slechts 150 stuks van de Latigo CS bouwen. De kostprijs zou net geen 200.000 dollar bedragen.

De als cabrio aangekondigde Tramonto is een een Coupé-Cabriolet geworden. En ook dit model maakt gebruik van een Duits donormodel. Onder het nieuwe koetswerk schuilt immers een Mercedes SL 55 AMG. Het interieur wordt van een andere aankleding voorzien, maar is afgezien van uiterlijke opsmuk dus identiek. De dakconstructie wordt zelfs ongewijzigd overgenomen. De 5,5l V8 compressormotor, standaard goed voor zo’n 500pk, wordt op eenvoudig verzoek nog eens langs de tuner Kleeman gestuurd. In dat geval braakt de achtcilinder 610pk en 880Nm uit. Voldoende voor een top van ruim 300km/u en een sprinttijd van minder dan vier seconden. Net als voor de Latigo CS geldt dat de oplage gelimiteerd is tot 150 stuks. Fisker heeft het over een prijskaartje van 128.000 dollar voor de 500pk-uitvoering en 171.000 dollar voor de versie met 610pk. Dat komt bovenop de prijs van een SL 55 AMG.