Stoer van smart: crosstown

mart pakt in Frankfurt uit met een stoer ogende variant op de kleinste tweezitter van het merk. In de crosstown herkennen we nog wel de basisstructuur van fortwo, met de tridion veiligheidskooi, maar het model is met een stoer 4x4-sausje overgoten. Onderhuids heeft het showmodel al heel wat van de opvolger van de kleinste smart, die na herstructurering eerder dit jaar in een versneld tempo wordt ontwikkeld. Zo te zien wordt die wat groter; de crosstown is 18cm langer, 7cm hoger en 3cm breder dan nu het geval is.

De platte motorkap, de stoere spatborden en de verticaal geplaatste ruit knipogen naar het ontwerp van een 4x4. Een gevoel dat door detaillering als de zichtbare scharnieren en de vormgeving van de tankdop benadrukt wordt. Het stoffen dak laat zich in enkele handelingen neerklappen. Het interieur voldoet aan de Amerikaanse homologatie-normen en zullen we zonder te veel aanpassingen in de tweede generatie van de fortwo terugvinden. In hoeverre dat die ook uiterlijk zal lijken op deze frivole studie, is niet geweten. Het concept wordt aangedreven door een hybridekrachtbron. Die is gebaseerd op de experimentele aandrijflijn die het merk al in 2001 presenteerde.