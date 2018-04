Nieuwe diesels voor Fabia en Superb

Door: BV

koda past het pallet dieselmotoren van de Fabia aan. De huidige 1.4l TDI driecilinder met 75pk wordt vervangen door twee nieuwe varianten van dezelfde krachtbron. De eerste zal een vermogen leveren van 69pk. De tweede is krachtiger dan momenteel het geval is. Die zal 80 paarden op stal hebben. In november worden de wijzigingen aan de Belgische catalogus doorgevoerd.

Ook de Superb krijgt twee aangepaste dieselmotoren; een 1.9TDI met 105pk en een 140pk sterke 2.0 TDI. Die laatste krijgt ook meteen een handgeroerde zesbak.