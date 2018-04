Snelle Hyundai Accent in Frankfurt

Door: BV

H

yundai toont op het aanstormende Autosalon van Frankfurt hoe de volgende Accent er in een dynamische driedeursuitvoering uit zou kunnen zien. De Accent SR is een prototype van een compacte hatchback met sportieve ambities. De 4,035m lange en 1,745m brede koets wordt verrijkt met sportieve aanbouwdelen, een verlaagde ophanging en 18-duims lichtmetaal.

Aan de binnenzijde mogen we ons volgens de constructeur verwachten aan lederen sportmeubilair, talrijke aluminium sierelementen en pedalen uit hetzelfde lichtmetaal. De boordplank is ook voorzien van een multi-media display. Onder de kap zit een tweeliter turbo benzinemotor waarvan het vermogen niet werd gecommuniceerd. Die wordt gerijmd aan een automaat die vijf verhoudingen heeft.

De Accent SR is een voorbode van de Accent driedeurs van de nieuwe generatie. Die komt wel naar Europa, maar zal niet in elk land in het aanbod opgenomen worden. Of het model ook in België gecommercialiseerd zal worden, is nog niet beslist.