Expressief design voor Ford iosis

ord wil van z’n saaie imago af en zal daarom in de toekomst opvallend vormgegeven producten lanceren. De Ford SAV concept die in Genève voorgesteld werd, evolueerde al in die richting, maar in Frankfurt gaat Ford of Europe nog een stap verder. De expressieve nieuwe designtaal van de iosis drukt “energie in beweging” uit. Het studiemodel illustreert ook meteen de mogelijkheid om éénzelfde platform totaal verschillende modellen te ontwikkelen. Deze vierzitter maakt grotendeels gebruik van dezelfde onderdelen als de SAV. De designtaal krijgt gespierde vlakke en strakke dynamische lijnen en sterke schouders. De scherp getekende wielkastlippen, een vertrouwd designkenmerk van Ford sinds hun eerste introductie op de Ford Focus, dragen verder bij tot de atletische, gesculpteerde vormen. De vormen zijn afgewerkt met duidelijk herkenbare grafische elementen; de vorm van de koplampen en achterste lichtunits en de trapeziumvormige luchtinlaat onder de voorbumper. De lichtunits zijn voorzien van een cirkelvormige LED voor de dimlichten. De koplampen bestaan uit tien LEDs, die bij activering als een reeks lasers tevoorschijn schuiven uit fijne buisjes.

De toegang tot het interieur wordt verzekerd door tegengesteld openende portieren die uitgevoerd zijn in koolstof. Dankzij een complex scharnierstel en hydraulische zuigers draaien de deuren zowel naar buiten als naar boven. Om de toegankelijkheid te optimaliseren liet Ford de B-stijl achterwege. Het dashboard loopt in een golvende lijn om de voorste inzittenden. Het stuurwiel is vervaardigd uit massief aluminium, met contrasterende grepen in oranjekleurig leder en een metaalgrijs lederen airbagdeksel. De versnellingspook is van het sequentële type en geïnspireerd op die van de Focus World Rally Car. In het instrumentenbord zijn een reeks analoge instrumenten ondergebracht. Die worden aangevuld met een LCD-display dat informatie van het navigatiesysteem of beelden van drie achterwaarts gerichte camera’s kan weergeven.

Voor een technologische, maar toch rijke indruk combineert Ford moderne materialen als aluminium en rubber, met hoogwaardig leder. De vier individuele zetels kregen een opvallend skeletframe. Ertussen loopt een middenconsole in de vorm van het hangbrug. Neopreen wordt uitgebreid gebruikt in de interieurafwerking in drie kleuren: ‘dark charcoal’, ‘oxygen’ Ő een soort metaalgrijs Ő en fel ‘technical orange’. Op de vloer zijn de tapijten vervangen door een ruw weefpatroon met zilverkleurige details. In het centrale deel van de boordplank van de iosis zijn twee aansluitpoorten voor memory sticks. Die vervangen de conventionele sleutel en dienen meteen om er persoonlijke voorkeuren in op te slaan. Zo wordt de rijhouding, de schermconfiguratie en de audio-configuratie automatisch aangepast. Ford gebruikt elektroluminiscente folie om het opvallende verlichtingspatroon in de deuren en het plafond te creëren. Dat zorgt voor een harmonieus licht en is gemakkelijk te verwerken.