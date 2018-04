Volkswagen Golf GT en GTD

Door: BV

erder al raakte bekend dat Volkswagen het gamma van de Golf zou spekken met enkele potente versies. Daarvan zijn inmiddels meer details bekendgemaakt. De Golf GT nestelt zich net onder de GTI en krijgt zowaar een dubbel geblazen 1.4l benzinemotor onder de kap. Dankzij zowel een compressor als en turbo levert de ‘Twincharger’-krachtbron een maximumvermogen van 170pk. Het koppel bereikt een maximumwaarde van 240Nm over een breed uitgesmeerd bereik van 1.750 tot 4.500t/min. Met de nieuwe motor moet de Golf 100km/u halen in 7,9 seconden en hoort een top van 220km/u tot de mogelijkheden. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 7,2l/100km. Standaard krijgt het model een zesbak aangemeten, maar begin 2006 laat de kleine krachtpatser zich ook combineren met de DSG-automaat. De krachtbron komt er overigens ook in een meer getemperde variant die 140pk en 220Nm levert en zal debuteren in de Touran. Die vervoegt weinig later het Golf-aanbod.

De constructeur uit Wolfsburg haalt ook het GTD-label van onder het stof. Dat zal gebruikt worden voor een nieuwe vermogensversie van de 2.0 TDI-krachtbron. Door gebruik te maken van piëzo-injectoren stijgt het vermogen ervan immers tot 170pk. Het koppelt haalt 350Nm.

De nieuwe Golf GT en GTD komen tussen de Golf Sportline en de GTI in. Beide modellen zullen herkenbaar zijn aan het front met een koetswerkkleur gespoten V-vormige grille en specifieke lichtmetalen velgen. Het interieur wordt opgesmukt met sportzetels en een driespakig sportstuur.